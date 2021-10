Do Płocka szczecinianie przyjechali z co najmniej kilkoma powodami do optymizmu. Po pierwsze przed przerwą na mecze reprezentacji Portowcy zanotowali dwa z rzędu zwycięstwa ligowe. Po drugie do treningów wrócili kontuzjowani ostatnio Hubert Matynia, Igor Łasicki i Luis Mata. Ten ostatni spotkanie z Wisłą rozpoczął w pierwszym składzie. Portugalczyk to najlepszy asystent w zespole Kosty Runjaica. Trener nie ukrywał zresztą, że czekał na powrót swojego lewego defensora. - Luis na treningach pokazał się z dobrej strony. Portugalczyk ma więcej mocy w grze do przodu i więcej od niego oczekujemy - mówił szkoleniowiec.

Reklama

Wisła Płock - Pogoń Szczecin. Nafciarze nastraszyli Portowców

To właśnie Luis Mata zapoczątkował pierwszą godną uwagi akcję ofensywną Pogoni. W drugiej minucie ruszył lewym korytarzem boiska i poszukał dośrodkowaniem Michała Kucharczyka. Skrzydłowy oddał strzał głową, ale był on niecelny.

Dziesięć minut później gospodarze poważnie nastraszyli gości ze Szczecina. Ofensywny rajd przeprowadził Rafał Wolski. Zakończył go strzałem z bliska w krótki róg bramki. Na posterunku był jednak Dante Stipica, który odbił uderzenie. Piłka trafiła jeszcze pod nogi Piotra Tomasika, ale jego próba została zablokowana.

Lech Poznań Maciej Skorża kontra Czesław Michniewicz - pojedynek świetnych taktyków

W kolejnych minutach szczecinianie coraz mocniej przejmowali inicjatywę. Ofensywnych zrywów próbował Maciej Żurawski, który w niedzielę zastępował niedysponowanego Kacpra Kozłowskiego. 18-latek nabawił się przeciążenia mięśniowego podczas zgrupowania reprezentacji Polski i nie przyjechał do Płocka.

Portowcom wciąż brakowało jednak precyzji i skutecznej finalizacji. To było wodą na młyn dla płocczan, którzy czekali na błędy przyjezdnych i starali się szybko kontrować. Po jednym z takich ataków Dante Stipica zmuszony był do interwencji kilkadziesiąt metrów od swojej bramki.

Wisła Płock wzmocniła ofensywę

W przerwie trener Maciej Bartoszek zdecydował się na jedną zmianę. Rafała Wolskiego zastąpił napastnik Patryk Tuszyński. Rezerwowy dołączył w linii ataku do Damiana Warchoła. Wisła wysłała więc w stronę Pogoni jasny sygnał: "walczymy o pełną pulę". Kosta Runjaic postanowił natomiast nie zmieniać niczego po 45 minutach. Jak się okazało, lepiej wybrał trener Bartoszek. W 57. minucie jego Wisła wyszła na prowadzenie. Dobrą centrę w pole karne posłał Piotr Tomasik, a na bramkę zamienił ją Damian Warchoł. Akcja gospodarzy zaczęła się od niecelnego wybicia Kamila Grosickiego, po którym piłka trafiła pod nogi płocczan.

W 67. minucie na roszady w składzie zdecydował się także Runjaic. Sebastiana Kowalczyka i Piotra Parzyszka zastąpili Jean Carlos oraz Rafał Kurzawa. Ten ostatni w 74. minucie zapoczątkował bardzo groźną akcję Pogoni. Podbiegł kilkadziesiąt metrów, zagrał przed pole karne do Macieja Żurawskiego, a ten wystawił do Michała Kucharczyka. Skrzydłowy nie trafił jednak czysto w piłkę i ta poleciała poza światło bramki.

Kilka minut później trener Pogoni wprowadził kolejnych dwóch zmienników. Swoje szanse dostali ofensywnie usposobieni Mariusz Fornalczyk i Luka Zahović. W końcówce spotkania koło ratunkowe Portowcom rzucił jeszcze kapitan Wisły, Jakub Rzeźniczak. Bez pardonu zaatakował Rafała Kurzawę, za co sędzia Stefański pokazał mu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Szczecinianie nie potrafili jednak wykorzystać gry w przewadze i ostatecznie przegrali 0-1.

Pogoń pozostaje więc na czwartym miejscu w tabeli z 19 punktami na koncie. Wisła Płock awansowała z kolei na pozycję numer 10. Jej dorobek to 13 oczek.

Jakub Żelepień