Niemcy nie mają wątpliwości: Kozłowski najcenniejszy

Kacper Kozłowski to 17-letni brylancik Pogoni Szczecin. Zakończony sezon był jego pierwszym, w którym odgrywał ważną rolę w drużynie. Wystąpił w 20 meczach ligowych, w których strzelił jednego gola i dołożył trzy asysty. Obserwatorzy Ekstraklasy (a także zagraniczni skauci i selekcjoner Paulo Sousa) docenili w nim również dojrzałość w grze, umiejętność walki fizycznej i szybkość podejmowania decyzji.

Trzech najcenniejszych

Wielkie turnieje zawsze są oknem wystawowym dla występujących w nich zawodników - zwłaszcza młodych i perspektywicznych, jak Kacper Kozłowski. Często to właśnie po mistrzostwach globu czy kontynentu dochodzi do głośnych transferów. Tymczasem eksperci portalu Transfermarkt.de jeszcze przed rozpoczęciem Euro uznali, że wartość rynkowa Kacpra Kozłowskiego wzrosła. I to bardzo poważnie, bo w poprzednim notowaniu wynosiła ona bagatela półtora miliona euro. Teraz - przypomnijmy - 5 milionów.

To sprawia, że 17-latek otwiera listę najbardziej wartościowych piłkarzy polskiej ligi. Na równi z nim uplasowali się jeszcze dwaj zawodnicy: Kamil Piątkowski (który jednak jest już graczem austriackiego Salzburga) i Jakub Kamiński z Lecha Poznań.

Za plecami pierwszej trójki znaleźli się Tymoteusz Puchacz (wytransferowany już do Unionu Berlin), Luquinhas (Legia Warszawa) - obaj warci 3,5 miliona euro.

Warty 5 milionów euro Kacper Kozłowski został najcenniejszym piłkarzem Pogoni, odkąd Transfermarkt prowadzi takie zestawienie.

Jakub Żelepień