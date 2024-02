Fatalne pudło Kamila Grosickiego. To mogła być akcja meczu

Pomocnik nie będzie musiał długo rozpamiętywać tej sytuacji, bo ostatecznie to właśnie Pogoń Szczecin wywalczyła sobie awans do półfinału Pucharu Polski.

Potrzeba było jednak do tego dogrywki, a na pierwszą i jedyną w meczu bramkę kibice czekali aż do 119. minuty. Dopiero wtedy po stałym fragmencie gry Joao Gamboa skierował piłkę do siatki, rzutem na taśmę zapewniając Portowcom zwycięstwo i pozostanie w rozgrywkach.