Nerwowe oczekiwanie w polskim klubie. Czy uraz gwiazdora jest poważny?

Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo na dwa dni przed meczem Kosta Runjaic nie może liczyć na wszystkich swoich zawodników. - Mamy małe problemy. Na pewno nie zagrają Alex Gorgon i Rafał Kurzawa. Przedwcześnie dzisiejszy trening zakończył Michał Kucharczyk, swoje dolegliwości ma też Dante Stipica - powiedział trener Kosta Runjaic.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice. Czy Dante Stipica będzie gotowy do gry?

Najbardziej dotkliwa byłaby bez wątpienia absencja tego ostatniego. Chorwacki golkiper to gwiazda nie tylko Pogoni, ale i całej ligi. - Na ten moment nie wiemy, czy Dante zagra. Dzisiejsze badania dadzą nam odpowiedzi. W razie czego, mamy też zmiennika - Jakuba Bursztyna, który na pewno chętnie się pokaże - uspokajał szkoleniowiec Portowców.

Reklama

Po dwóch meczach ligowych dorobek szczecinian to cztery punkty. To niezły wynik, ale biorąc pod uwagę okoliczności remisu z Wartą, można czuć spory niedosyt. - Myślę, że odpuściliśmy mentalnie. Można było przycisnąć, strzelić drugiego albo i trzeciego gola i zamknąć mecz. Zabrakło nam pazerności. Musimy to poprawić i cały zespół o tym wie - przekonywał Runjaic.

Waldemar Fornalik to trener, z którym Runjaic mierzył się w Polsce najczęściej - aż 11 razy. Panowie znają się więc nawzajem bardzo dobrze. - Mecze z Piastem zawsze były bardzo wyrównane. Różni nas filozofia futbolu, ale to, co imponuje mi w Piaście, to fakt, że "produkują" punkty. Spodziewam się, że w niedzielę to my będziemy dominować. Chcemy wygrać - zakończył Niemiec.

Jakub Żelepień