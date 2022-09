Na tę wiadomość kibice polskiego klubu czekali od dawna! I to w takim momencie

Pod koniec zeszłego tygodnia włodarze Pogoni, po otrzymaniu stosownych pozwoleń, poinformowali o oddaniu do użytku kolejnych sektorów stadionu. Przypomnijmy, że szczeciński obiekt od 3,5 roku jest w budowie. Jego pojemność była więc mocno ograniczona. W ostatnich miesiącach trybuny mogły pomieścić około 9 tysięcy fanów. Zainteresowanie meczami Pogoni - zwłaszcza w europejskich pucharach - było tymczasem znacznie wyższe. Wielu fanów musiało się przez to obchodzić smakiem i starcia swoich ulubieńców oglądać jedynie w telewizji.

Termin zakończenia budowy jest niezwykle płynny. W ostatnich miesiącach do przestrzeni publicznej trafiało już kilka różnych wersji. Według najnowszej z nich, stadion ma zostać oddany na przełomie września i października - przy założeniu, że nie pojawią się żadne komplikacje przy procedurach odbiorowych.

Pewne jest natomiast jedno - w najbliższym meczu z Lechem Poznań dostępne dla kibiców będą dodatkowo sektory B5, B6 - B8, a także D1 - D7. Łącznie na stadionie będzie mogło pojawić się 17 050 sympatyków piłki nożnej. To już tylko nieco ponad 4 tysiące mniej od docelowej pojemności stadionu.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań: Stadion będzie wypełniony po brzegi

Sprzedaż dodatkowych biletów na mecz z Lechem wystartowała w poniedziałek o godzinie 14. W puli było około 8 tysięcy wejściówek (poprzednie 9 tysięcy wyprzedano wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o otwarciu kolejnych sektorów). Kibice wykupili wszystkie bilety w niespełna pół godziny.

Uprawnionych do wejścia na mecz jest zatem ponad 17 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najlepsza frekwencja na szczecińskim stadionie od blisko 20 lat. Po raz ostatni więcej kibiców zasiadło na trybunach 1 sierpnia 2004 roku przy okazji meczu z Legią Warszawa. Wówczas - według oficjalnych statystyk - sprzedano 17 783 bilety. Od tego spotkania tylko trzykrotnie frekwencja na obiekcie Pogoni przekroczyła 15 000 widzów. Miało to miejsce 15 października 2006 roku, znowu przy okazji ligowego meczu z Legią Warszawa (0:1, 16 000 widzów), 10 marca 2019 roku, gdy na pożegnanie dawnego stadionu "Portowcy" mierzyli się z Zagłębiem Lubin (0:3, 15 319 widzów), a także 28 kwietnia 2018 roku, podczas rywalizacji ligowej z Sandecją Nowy Sącz (2:0), którą miała miejsce na 70-lecie istnienia klubu. Ogólnie w XXI wieku ponad 10 000 widzów na szczecińskim obiekcie zasiadało przy okazji osiemnastu spotkań. Blisko połowa z tych meczów to rywalizacje Pogoni Szczecin z Legią Warszawa (8 spotkań).

Mecz Pogoń Szczecin - Lech Poznań rozpocznie się w niedzielę 11 września o godzinie 15:00. Transmisję przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia