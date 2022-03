Urodzony w 2003 roku skrzydłowy będzie miał szansę na debiut w młodzieżówce. Do tej pory występował w kadrach U-17 i U-19. W tej drugiej po raz pierwszy zagrał zresztą całkiem niedawno, bo we wrześniu 2021 roku. Ostatnie miesiące są jednak w jego wykonaniu bardzo dobre, więc selekcjonerzy w PZPN zgodnie uznali, że nie należy na siłę trzymać go w niższych rocznikach.

Polska U-21. Mariusz Fornalczyk rośnie z tygodnia na tydzień

Swój najlepszy mecz na poziomie Ekstraklasy Fornaczyk rozegrał tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. 18 marca Pogoń ograła u siebie 4-1 Wisłę Kraków, a Fornalczyk był bardzo mocno zamieszany w dwie bramki. Ostatecznie żadna nie została zaliczona na jego konto, lecz sklasyfikowano je jako trafienia samobójcze. Niemniej jednak "Fornal" (bo tak mówią na niego koledzy w szatni) pokazał to, czego wymaga od niego Kosta Runjaic.

Niemiecki trener już od dłuższego czasu widział w nim zresztą ogromny potencjał. Kiedy pytaliśmy go w mniej oficjalnej sytuacji o Fornalczyka, mówił z uśmiechem "good boy". Z drugiej jednak strony Runjaic miał zastrzeżenia do jego gry w defensywie i odpowiedzialności taktycznej. Gdyby przeanalizować jego średnią pozycję na boisku w rundzie jesiennej, byłaby ona najbardziej wysuniętą do przodu spośród całej drużyny. Ma na to oczywiście wpływ fakt, że Fornalczyk grywał w końcówkach, kiedy zespół starał się oddalać grę od własnego pola karnego. Niemniej jednak jest to pewnym wskaźnikiem.

Zimowy okres przygotowawczy był dla Fornalczyka przełomowy. Młody zawodnik zaczął grać zespołowo i stwarzać realne szanse. Jego dryblingi sprawiały problemy piłkarzom Zorii Ługańsk czy FC Zurich. Ukraińskiej drużynie strzelił nawet gola. Szybkonogi skrzydłowy z niebieskimi włosami przyciągał uwagę skautów, którzy obserwowali spotkania Pogoni. Najbardziej podziwiali go wysłannicy z Półwyspu Apenińskiego. On jednak sam w rozmowie z Interią przyznał, że jego wymarzoną ligą jest hiszpańska Primera Division. - Wiem, że przede mną długa droga do La Ligi. Będę dążył do swojego celu - powiedział Fornalczyk.

Mariusz Fornalczyk ma szansę na debiut w reprezentacji U-21

W czwartek kadra U-21 zagra na wyjeździe z Izraelem. Fornalczyk będzie miał szansę na debiut - choć raczej nie od pierwszej minuty. Młode "Orły" walczą o prawo udziału w młodzieżowym Euro. W tej chwili zajmują trzecie miejsce w grupie B. Do pierwszych Niemców tracą jednak zaledwie dwa punkty.

Jeśli Fornalczyk utrzyma takie tempo rozwoju, może sprawić, że kibice Pogoni szybko przestaną tęsknić za Kacprem Kozłowskim. Jako podstawowy młodzieżowiec wiosnę zaczynał Maciej Żurawski, później zmienił go Mateusz Łęgowski, a teraz dużo wskazuje na to, że w tej roli odnajdzie się Mariusz Fornalczyk. Prawdziwe egzaminy jednak dopiero przed nim. W kwietniu i maju Pogoń czekają trudne przeprawy z Legią, Rakowem, Śląskiem i Lechią.

Jakub Żelepień, Interia