Mistrz kontra uczeń – runda druga. "Motywacja jest olbrzymia"

Jesienią szczecinianie rozbili ich bowiem przed własną publicznością aż 5-1. Prawdziwe show dał Kamil Grosicki, który zanotował trzy efektowne asysty. - Cieszę się, że spotkam dobrych znajomych, pod względem emocji jesteśmy dziś gdzie indziej. Te uczucia, które miałem w listopadzie, już ostygły, w sobotę zobaczymy inny mecz - mówił trener Tomasz Kaczmarek.

Ekstraklasa: Lechia - Pogoń, czyli spotkanie dobrych znajomych

Interia poprosiła trenera Kostę Runjaica, aby odniósł się do przytoczonych powyżej słów trenera Kaczmarka. - Niestety nie za bardzo mogę się do tego ustosunkować. Nie wiem, o jakie emocje chodzi trenerowi Kaczmarkowi. My podchodzimy do tego meczu jak zawsze - w pełni skoncentrowani. Emocje są ważne, ale na ogół należy zachować chłodny umysł. Tego oczekuje się od trenerów zarządzających drużyną - odpowiedział Niemiec.

Runjaic zapewniał też, że w jego drużynie panuje olbrzymia motywacja. Jego zdaniem remis we Wrocławiu (znacznie zmniejszający szanse Pogoni na skuteczny pościg za Lechem i Rakowem) nie podziałał na piłkarzy deprymująco. A wręcz przeciwnie. - Motywacja w chłopcach jest olbrzymia. Chcemy wygrać w Gdańsku i tylko w ten sposób myślimy o tym, co czeka nas w sobotę. Szykuje się dobre spotkanie, bo w ostatnich pięciu meczach Lechia odnosi dobre wyniki. W dwóch ostatnich kolejkach grają jednak z Pogonią i Rakowem i to będzie dla nich weryfikacja. Zobaczymy, jak sobie poradzą - mówił opiekun "Portowców".

Pogoń Szczecin: Kosta Runjaic nie zabierze ze sobą współpracowników

Runjaic odpowiedział także na pytanie Interii dotyczące jego najbliższych współpracowników. W środę Pogoń oficjalnie ogłosiła, że asystent Robert Kolendowicz i trener bramkarzy Andrzej Krzyształowicz zostają w klubie. Nowy szkoleniowiec, Jens Gustafsson, wyraził chęć rozpoczęcia współpracy z nimi. - Pierwszy trener jest tak mocny, jak mocni są jego współpracownicy. Z tego punktu widzenia ważne jest, że trenerzy Kolendowicz i Krzyształowicz pozostają w klubie. Przypomnę, że pod wodzą Andrzeja Dante Stipica stał się najlepszym bramkarzem w lidze - komentował Runjaic.

A czy istniała szansa, że Kolendowicz i Krzyształowicz ruszą z Niemcem do nowego klubu? - Omawialiśmy wiele różnych scenariuszy w ostatnich tygodniach. Decyzja została już jednak podjęta i z mojego punktu widzenia jest ona dobra dla wszystkich. Przyszedłem do klubu sam i sam odejdę, ale nie w złym tego słowa znaczeniu. Na pewno w przyszłości będę dobrze zabezpieczony, jeśli chodzi o asystentów - odpowiedział trener.

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin: O której mecz, gdzie oglądać?

Spotkanie Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin rozpocznie się w sobotę o 20. Szczecinianie mają już zapewniony co najmniej brązowy medal na koniec sezonu, ale wciąż zachowują teoretyczne szanse na wyższe miejsce. Do Lecha tracą pięć punktów, a do Rakowa - trzy.

Gdańszczanie mogą z kolei w sobotę przypieczętować awans do europejskich pucharów. Zajmują obecnie czwarte miejsce i mają sześć punktów przewagi nad Piastem Gliwice.

Mecz Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin będzie transmitowany przez stację Canal+ Sport. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia