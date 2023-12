Milionowe straty Pogoni, prezes mówi wprost. "W planach jest sprzedaż"

Okazało się bowiem, że klub ze stolicy Pomorza Zachodniego zamknął sezon 2022/2023 ze stratą w wysokości 27,49 miliona złotych. - Główne powody to brak transferów, które w naszych założeniach miały przynieść około 12,4 miliona złotych. To dla naszego klubu jest ważne. Jeśli nie ma transferu, to następuje strata. Wiele razy mówiliśmy też o braku partnera głównego, co dotyczyło nas w poprzednim sezonie. To oznacza pomniejszenie przychodów na poziomie 5 milionów złotych. Rozmawialiśmy z wieloma podmiotami, ale oferowane środki były tak małe, że musielibyśmy zmniejszać finansowanie z piramidy sponsorskiej, oczekiwać niższych środków na niższych szczeblach. Ofert było sporo, ale piramida uległaby dużemu spłaszczeniu. W przyszłości trudno byłoby taką kwotę zwiększyć - tłumaczył prezes zarządu Pogoni Szczecin, Jarosław Mroczek.