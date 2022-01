Przed wznowieniem rozgrywek w 2022 roku Lech Poznań prowadzi w tabeli z przewagą czterech punktów nad Pogonią Szczecin, która na koniec zeszłorocznych gier potknęła się w starciu z teoretycznie słabszą Wartą Poznań. Mimo tego to ona pozostaje głównym rywalem Lecha w walce o tytuł mistrzowski w 2022 roku. Wymienia się również innych, jak Raków Częstochowa czy Lechię Gdańsk, ale Pogoń jest najbliżej Kolejorza.

Na dodatek kibice obu klubów nie lubią się i rywalizują od lat. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Lech w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia i pragnie uczcić je tytułem. Gdyby miała mu w tym przeszkodzić nielubiana w Poznaniu drużyna Pogoni, która tym samym zdobyłaby pierwsze trofeum w dziejach, byłby to cios dla poznańskich kibiców. Pogoń Szczecin rywalizuje w Polsce od lat i nigdy niczego nie wygrała, ani mistrzostwa, ani Pucharu Polski.



W rozmowie z pogonsport.net.pl Michał Kucharczyk z Pogoni Szczecin mówi o tej walce o trofeum. - Jeśli mamy rozmawiać o mistrzostwie, to póki co tonujmy wszystko. Nie róbmy sobie dodatkowej presji ze względu na to, że mamy cztery punkty straty do Lecha - stwierdził i jednocześnie postanowił sprowokować kibiców Lecha, dodając, że Kolejorzowi bardzo zależy na zdobyciu mistrzostwa, by godnie uczcić "pseudo stulecie klubu".



Nie dodał jednak przy tym, czy ma na myśli kontrowersje związane z datą powstania Lecha Poznań - są ślady wskazujące na to, że klub może być od dwa lata starszy i powstał w 1920 roku - czy też deprecjonuje jubileusz przeciwnika z innych powodów.



Michał Kucharczyk to były zawodnik Legii Warszawa, Urału Jekaterynburg i teraz Pogoni Szczecin.