24-latek porozmawiał z dziennikarzem portalu Bola na Rede. Mata zapewniał, że w Polsce czuje się dobrze, podkreślając jednocześnie, że nasz język jest w jego opinii niezwykle trudny. - Język polski jest bardzo złożonym językiem. Mogę podać przykład, kiedy po raz pierwszy pojawiłem się na okładce gazety sportowej. Moje nazwisko brzmiało wówczas "Luisa Maty". W Polsce mają osiem przypadków gramatycznych, które zmieniają imiona ludzi! Zapytałem o to moich kolegów, a oni powiedzieli mi, że tak po prostu jest - opowiadał piłkarz.

Pogoń Szczecin. Luis Mata opowiadał o klubie w portugalskich mediach

Luis Mata to wychowanek słynnej akademii FC Porto. Lewy obrońca nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie "Smoków", ale był za to kapitanem rezerw. Pogoń to jego pierwszy zagraniczny klub. - To projekt, który bardzo dobrze rozwija się w Polsce. Jeśli chodzi o infrastrukturę, stadion dopiero się buduje i będzie piękny. Mamy nowe centrum szkoleniowe z kilkoma boiskami, poza tym są świetnie wyposażone siłownie. Kiedy wszystko będzie gotowe, to pod względem infrastrukturalnym Pogoń będzie na poziomie FC Porto. Celem klubu jest być jednym z najlepszych w Polsce i zakwalifikować się do europejskich rozgrywek - mówił Mata.

Portugalczyk odpowiadał również na pytania dotyczące ewentualnego odejścia z Pogoni. -Podpisałem kontrakt na trzy lata, ale być może wspólnie z klubem uznamy, że odejdę po dwóch, a być może zostanę na jeszcze dłużej. Będziemy analizować sytuację i wybierzemy najlepszą opcję. Pod koniec sezonu przyjdzie czas na takie rozważania - odparł Luis Mata.

Kolejne spotkanie Pogoń Szczecin rozegra w sobotę. W meczu na szczycie Ekstraklasy podejmie Lechię Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 17:30. Transmisja w Canal+Sport, relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia