Ligowiec wzbudza zainteresowanie. Czy osłabi zespół walczący o mistrza?

Jakub Żelepień Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin to jedna z najlepszych drużyn obecnego sezonu Ekstraklasy. Wskazuje na to chociażby tabela, w której „Portowcy” plasują się na drugim miejscu i mają cztery punkty straty do pierwszego Lecha. Dobra dyspozycja poszczególnych piłkarzy przyciąga zainteresowanie większych klubów.

Zdjęcie Luis Mata wzbudza zainteresowanie / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / Newspix