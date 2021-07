NK Osjiek szykuje się do rywalizacji z Pogonią Szczecin w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Chorwaci opublikowali na swojej oficjalnej stronie zapowiedź starć ze szczecińską ekipą, w której analizują jej najmocniejsze punkty.

NK Osijek przystąpi do konfrontacji ze szczecinianami pod wodzą doskonale znanego w Polsce Nenada Bjelicy. Były trener Lecha Poznań będzie miał już do dyspozycji na europejskie puchary jednego z liderów drużyny, reprezentanta Węgier Laszlo Kleinheislera, który niedawno błyszczał na Euro 2020. Na etapie dopinania niezbędnych formalności i pozyskiwania dokumentów jest natomiast Ivan Fiolić, który jest ostatnim wzmocnieniem ekipy ze Slawonii. To były pomocnik Cracovii, po którego sięgnął niedawno Bjelica.

Kacper Kozłowski z potencjałem

Chorwaci podkreślają, że Pogoń to jeden z najtrudniejszych rywali, na których mogli trafić w tej fazie eliminacji. Zauważają, że Pogoń była zespołem, który stracił najmniej goli w poprzednim sezonie ze wszystkich polskich ekstraklasowiczów. Wspominają, jak ważnym punktem ekipy Kosty Runjaicia jest chorwacki bramkarz Dante Stipica. Doskonale pamiętają też z występów w HNK Rijeka Alexandra Gorgonia.

"Również rodzimi piłkarze Pogoni zasługują na uwagę" - piszą, podkreślając rolę 17-letniego Kacpra Kozłowskiego. "To najdroższy eksponat w ich oknie wystawowym, wyceniany przynajmniej na 5 milionów euro. O jego potencjale świadczy to, że zaliczył dwa występy na ostatnich mistrzostwach Europy" - wskazują w Osijeku.

Pierwsze starcie Pogoni z Osijekiem odbędzie się już w czwartek 22 lipca o godz. 21.