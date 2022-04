Lider pozazdrościł wiceliderowi. Teraz sam będzie to miał!

Rywalizacja o tytuł mistrzowski jest w tym sezonie wyjątkowo zacięta. Trzy kluby idą łeb w łeb i na siedem kolejek przed końcem nadal wszystko jest możliwe.

Pogoń Szczecin pozazdrościła Rakowowi autokaru

Na przykładzie Pogoni czy Rakowa widać też poważną przemianę zachodzącą w ostatnich latach w Ekstraklasie. Polskie kluby stają się coraz bardziej profesjonalne. Sztaby szkoleniowe są rozbudowane, skauting działa sprawniej, a piłkarze są pod ścisłą kontrolą dietetyka i kucharza. Zarówno w Szczecinie, jak i w Częstochowie duża w tym zasługa trenerów, którzy niczego nie chcą pozostawić przypadkowi.

Podobnie jest w kontekście transportu. Raków porusza się nowoczesnym autokarem. Zauważył to Kosta Runjaic. - Pamiętam, że Raków Częstochowa przyjechał do nas autokarem dwupiętrowym. Takie detale też mają wpływ na to, na jakiej pozycji teraz są - tłumaczył niemiecki trener.

Lider pozazdrościł więc wiceliderowi i...postanowił działać. - Niedługo również do naszego klubu dołączy nowy autokar. To bardzo ważna rzecz dla nas, ponieważ pierwsza faza regeneracji odbywa się już w autokarze, jeśli chodzi o przyjęcie pożywienia i odnowę biologiczną. Wiele rzeczy składa się na sukces, w tym także profesjonalna podróż do domu - przekonywał Runjaic.

To szczególnie ważne, bo ze Szczecina wszędzie jest daleko. Od kilku sezonów "Portowcy" przebywają co roku najwięcej kilometrów w całej ligowej stawce.

Jakub Żelepień, Interia