Kamil Grosicki doznał kontuzji kostki w ligowej potyczce z Jagiellonią Białystok. To oznaczało przymusowy odpoczynek od futbolu. W piątek po raz pierwszy wziął udział w treningu.

Pogoń - Legia. Kamil Grosicki przegrał z kontuzją

Piłkarzowi nie udało się jednak dokończyć zajęć. Ból nogi okazał się na tyle dolegliwy, że "Grosik" musiał opuścić boisko przed czasem.



- Ból nie pozwolił mu niestety trenować. Nie zabieramy go do Warszawy. Zrobił w ostatnim czasie duże postępy i jestem spokojny, że w następnej kolejce będzie do naszej dyspozycji- powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec "Portowców", Kosta Runjaic.



UKi



Reklama

Zdjęcie Kamil Grosicki / Krzysztof Cichomski / Newspix