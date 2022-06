Legenda wraca do klubu, aby pomóc! Niespodziewana rola byłego napastnika

To legendarny zawodnik Pogoni, Robert Dymkowski. W latach 90. napastnik siał postrach w polskiej lidze. Łącznie dla "Portowców" zdobył aż 120 bramek - najwięcej w historii, wraz z Marianem Kielcem.

Robert Dymkowski trenerem kobiecej Pogoni

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2005 roku, Dymkowski zajął się pracą szkoleniową. Z juniorami Pogoni wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski. Był również dyrektorem sportowym "Dumy Pomorza". Przez ostatnie lata jako trener pracował w Szczecinie z młodzieżą. Jeszcze w zeszłym sezonie prowadził FASE Szczecin w Centralnej Lidze Juniorów U17. Teraz po raz pierwszy zajmie się futbolem kobiecym.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Po Gwizdku. Sonny Kittel zagra dla Polski? „Był na liście Brzęczka”. WIDEO Youtube

- Jestem wdzięczny, że mogłem wrócić do Pogoni Szczecin. Jest to dla mnie nowe wyzwanie. Projekt, w którym będę uczestniczył, wydaje się być długofalowy. Mam zamiar wykorzystać swoje dwudziestoletnie doświadczenie i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele. Teraz czeka nas krótki, ale intensywny okres przygotowania do rozgrywek Ekstraligi kobiet -powiedział Robert Dymkowski.

Kontrakt trenera obowiązywać będzie przez rok. Sezon Ekstraligi ruszy w drugi weekend sierpnia.

Jakub Żelepień, Interia