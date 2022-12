Latem stali się koszmarem Lecha. Teraz zagra z nimi inny polski zespół

Pogoń Szczecin zagra z Karabachem Agdam

Podczas obozu Pogoń ma w planach rozegrać trzy sparingi. Dwa z nich są już zakontraktowane, co do trzeciego wciąż trwają rozmowy. - Mamy ustalone spotkania z FCSB i Karabachem Agdam - zdradził Jens Gustafsson podczas konferencji prasowej. Azerowie są dobrze znani polskim kibicom. Latem zamknęli Lechowi Poznań drogę do fazy grupowej Ligi Mistrzów już w pierwszej rundzie eliminacji. Choć przy Bułgarskiej mistrzowie Polski wygrali 1:0, na wyjeździe przegrali aż 1:5 i pożegnali się z marzeniami o grze w najbardziej prestiżowych rozgrywkach świata.

Starcie z silnym rywalem może być dla Pogoni cenną weryfikacją siły. Dla Kamila Grosickiego będzie z kolei okazją do powrotu do gry. Jak przekonywał Gustafsson - reprezentant Polski aż pali się do kolejnych spotkań. - On bardzo chce tu być. Wspólnie ułożyliśmy plan na to, jak ten najbliższy okres ma dla niego wyglądać. Nie był tutaj przez 100% czasu. Pracował elastycznie tak, jak to zaplanowaliśmy. Jestem przekonany, że od 3 stycznia wróci wspólnie z zespołem do treningów na wysokim poziome. Przebywanie na mistrzostwach świata to dla zawodnika zaszczyt, a jeśli chodzi o jego poziom fizyczny, to kiedy się nie gra, treningi nie dadzą zbyt wiele. Podczas mundialu odbywają się głównie treningi taktyczne. Dlatego teraz Kamil będzie musiał wykonać pewną pracę i jestem pewien, że przygotuje się dobrze. Wraca z dużą pewnością siebie dzięki swojemu występowi w trakcie tych minut, które otrzymał na boisku - powiedział szwedzki trener.