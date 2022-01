Kozłowski podpisał z angielskim klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/2026. Pierwsze pół roku spędzi jednak na wypożyczeniu w belgijskim Royal Union Saint-Gilloise.

Kacper Kozłowski przeniósł się do Brighton

Transfer Kacpra Kozłowskiego jest najwyższym w historii szczecińskiego klubu. Jak przekazał prezes Pogoni, mowa tu o ośmiocyfrowej kwocie, liczonej w euro. - Według naszej wiedzy, a jej źródła mamy bardzo dobre, wiemy że jest to rekordowa suma za piłkarza odchodzącego z naszej ligi. Dzięki pieniądzom z tego transferu będziemy mogli dalej rozwijać klub i podnosić jego wartość sportową - powiedział prezes Jarosław Mroczek, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Sternik "Portowców" poinformował również, że klub zagwarantował sobie finansowy udział przy kolejnym transferze. - Było to dla nas istotnym punktem transakcji. Znamy potencjał Kacpra Kozłowskiego i wiemy, że w przyszłości może być bohaterem jeszcze głośniejszego transferu. Dlatego też chcieliśmy we właściwy sposób zabezpieczyć interesy Pogoni Szczecin i wynegocjowaliśmy procentowy udział przy ewentualnym kolejnym transferze piłkarza. Jego wysokość również jest dla klubu satysfakcjonująca, dwucyfrowa - stwierdził Mroczek.

Ośmiocyfrowa suma transferu będzie wypłacana Pogoni przez Brighton w ratach przez trzy lata. - To właściwie obecnie już standardowe rozwiązanie. Bardzo rzadko zdarza się, że klub kupujący jest gotowy na zapłatę całej sumy transferowej w jednej transzy. Pewnie wpływ na to ma również trwająca pandemia, przez którą rynek transferowy stał się nieco uboższy. Widzimy to również po naszych negocjacjach. Gdy stało się jasne, że w tym okienku dojdzie do transferu Kacpra, który podjął decyzję wraz z rodzicami, prowadziliśmy negocjacje z kilkoma klubami. Tylko kluby z Premier League, a właściwie najbardziej zdeterminowane Brighton, były zdolne zaoferować satysfakcjonującą nasz klub kwotę - podsumował Jarosław Mroczek.

Jakub Żelepień, Interia