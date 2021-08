Pogoń Szczecin to jeden z pierwszych polskich klubów, który przyłączył się do akcji Hanysa. Już od 2017 roku Portowcy regularnie przekazują blogerowi koszulki, gadżety czy przybory szkolne. Ostatnią paczkę, która teraz dotarła do Tanzanii, przygotowywali pod koniec zeszłego roku. - Przeprowadzaliśmy się wtedy ze starego budynku administracyjnego do tymczasowego kontenerowca. Był to dobry moment, by zrobić przegląd i następnie skomponować i przesłać Hanysowi"paczkę - wspomina Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin przekazała koszulki do Tanzanii

Akcja pomocy afrykańskim dzieciom to jednak nie tylko koszulki, zeszyty czy książki. Hanys, czyli Marcin Kupczak, chce także wyremontować szkołę w tanzańskim Loltepes. To mała wiosna pośrodku buszu. Placówka jest w bardzo złym stanie. Najpilniejsze potrzeby to między innymi ułożenie podłogi czy naprawa prowizorycznych ścian.

Bloger ocenił, że aby zrealizować inwestycję, potrzeba około 9 tysięcy złotych. Tutaj liczy nie tylko na kluby piłkarskie, ale i zwykłych ludzi. W portalu zrzutka.pl powstała zbiórką, którą może wesprzeć każdy chętny. - Warto się zaangażować! - apeluje Ufland.

Jakub Żelepień