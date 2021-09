17 koszulek z meczu rewanżowego z wicemistrzem Chorwacji trafiło dziś na licytację charytatywną. To wspólna akcja klubu i Fundacji STS. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży koszulek trafi na konto Adriana Nowakowskiego. To oddany kibic Pogoni Szczecin, który jako 8-latek uległ poważnemu wypadkowi. Od tego czasu porusza się na wózku i wymaga żmudnej, a także bardzo kosztownej rehabilitacji.

Pogoń Szczecin wystawia koszulki na licytację

Adrian to postać znana i lubiana przez szczecińskich kibiców. To nie pierwsza sytuacja, w której chłopak może liczyć na wsparcie. - Utworzona z naszej inicjatywy fundacja wspiera, udzielając pomocy materialnej i wsparcia merytorycznego. Fundacja pomaga też w uzyskaniu dostępu do odpowiedniego sprzętu, tak jak chociażby w przypadku Adriana, któremu dzięki licytacji ufundujemy nowy wózek inwalidzki - mówi w rozmowie z Interią Mateusz Juroszek, prezes Fundacji STS.

Licytacja koszulek rozpoczęła się dzisiaj i potrwa przez 10 dni. Aby wziąć udział, wystarczy wejść na stronę internetową Fundacji, znaleźć interesującą nas aukcję i zaproponować swoją stawkę. - Wielokrotnie podkreślamy, że zależy nam na tym, by akcje, które organizujemy i w których uczestniczymy miały prawdziwy wymiar i dawały rzeczywistą wartość osobom potrzebującym. W tym przypadku wieloletniemu kibicowi Pogoni, Adrianowi, dla którego klub to całe życie. Czujemy się wyjątkowo z tym, że razem z Fundacją Sport Twoją Szansą możemy wspierać rehabilitację naszego kibica i choć trochę ułatwiać mu pokonywanie życiowych trudności - mówi nam Łukasz Biwan, dyrektor marketingu Pogoni Szczecin.

To nie pierwsza wspólna akcja klubu i bukmachera. W sierpniu zlicytowano część koszulek z tego samego meczu. Wówczas zysk - prawie 15 tysięcy złotych - zasilił konto drużyny Goallball Szczecin. To drużyna piłkarska osób niewidomych i niedowidzących, która występuje w najwyższej w Polsce klasie rozgrywkowej.

Jakub Żelepień