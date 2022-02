Dodatkowo informacje te podsycane są przez fakt, że Runjaic nadal nie podpisał nowej umowy z Pogonią Szczecin. Obecna wygasa 30 czerwca. Negocjacje pomiędzy szkoleniowcem a klubem odbywały się podczas obozu w Turcji. Prezes Jarosław Mroczek zapewniał, że były one owocne, jednak na razie efektów wciąż nie widać.

Legia Warszawa. Kosta Runjaic trenerem?

Dziś do pogłosek o zainteresowaniu Legią odniósł się sam zainteresowany. - Rzadko czytam gazety i portale internetowe, a jeszcze rzadziej komentuję plotki. Jestem w trakcie rozmów z Pogonią i to mogę potwierdzić. Kiedy się zakończą, na pewno o tym powiadomimy - powiedział Runjaic.

Niemiec był przez szczecińskich dziennikarzy dopytywany o to, czy porozumienie z Pogonią jest bliżej, czy dalej niż jeszcze kilka tygodni temu. Runjaic nie chciał jednak zdradzić niczego. - Nie ma sensu rozmawiać co tydzień na temat mojego kontraktu. To, co ma sens, to skupienie się na pracy. Zawsze najważniejsze sprawy omawiamy wewnątrz klubu i proszę to uszanować - uciął trener.

Dyrektor Jacek Zieliński ma także brać pod uwagę pozostawienie na stanowisku Aleksandara Vukovicia.