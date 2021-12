Remis sprawił jednak, że szczecinianie przerwę od ligi spędza na drugim miejscu. - Drużyna jest rozczarowana. Chcieliśmy wygrać ten mecz i dużo sobie po nim obiecywaliśmy. Z drugiej strony z pewnością ten jeden punkt przyda nam się na przestrzeni całego sezonu. Cieszę się, że ostatecznie go wyszarpaliśmy - ocenił po meczu trener Kosta Runjaic.

Pogoń Szczecin zremisowała z Wartą Poznań

Podopieczni Runjaica mieli wyraźne problemy ze znacznie niżej notowaną Wartą. - Widać, że bardzo mocno włączyli się do walki o utrzymanie. Byli skoncentrowani i bardzo utrudniali nam grę. Zaskoczyło mnie w mojej drużynie to, że nie weszliśmy w mecz z pasją. Piłkarze nie realizowali założeń, o których mówiliśmy sobie w szatni - komentował Niemiec.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Skorża o pozycji lidera: Chcemy tego dla kibiców. WIDEO INTERIA.TV

Pewnym usprawiedliwieniem może być jednak fakt, że w Pogoni brakowało wielu ważnych zawodników, na czele z wykartkowanym kapitanem Damianem Dąbrowskim. - Do tego Drygas zmagał się z dolegliwościami mięśniowymi. Nie były one poważne, ale nie chcieliśmy ryzykować, szczególnie że spodziewaliśmy się intensywnego meczu. To samo dotyczyło Kurzawy i Kozłowskiego - tłumaczył Runjaic.

Teraz przed zawodnikami ze Szczecina czas wolny. Do treningów drużyna wróci na początku stycznia. W planie przygotowań jest także obóz w Turcji. - Myślę, że urlop bardzo nam się przyda. Po nim wszyscy piłkarze wrócą z nową siłą i energią, abyśmy mogli być jak najlepsi podczas rundy wiosennej - stwierdził Kosta Runjaic.

Jakub Żelepień, Interia