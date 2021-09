Kosta Runjaić, trener Pogoni Szczecin po wygranej nad Wisłą Kraków nie ukrywał satysfakcji. - Myślę, że to było zasłużone zwycięstwo, zapracowaliśmy na nie. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Uważam, że poprzednie starcie z Lechem Poznań Wisła przegrała niejako zbyt wysoko - zaznaczył, doceniając rywala. - Nie mieliśmy za sobą przyjemnego tygodnia, duża presja ciążyła na nas po spotkaniu w Pucharze Polski. Tym bardziej cieszy zwycięstwo nad Wisłą. Chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy przebyli długą drogę do Krakowa i nas głośno wspierali. Przebili się przez doping gospodarzy i cieszę się, że mogliśmy im podziękować za ten doping zwycięstwem.

W drugiej połowie nieprzyjemnie wyglądającej kontuzji doznał Kacper Smoliński, 20-letni zawodnik Pogoni. Trener Runjaić nie ukrywał, że to poważna sprawa.

- Przy całym tym zadowoleniu z wyniku, muszę podkreślić, że przykro nam bardzo z powodu Kacpra Smolińskiego, który doznał poważnej kontuzji kolana. Jest to młody, utalentowany zawodnik i osobiście bardzo mi przykro z powodu tego urazu. Czekamy na pełną diagnozę w przypadku tego piłkarza - zaznaczył.

Wisła - Pogoń. Runjaić: Grosicki ma jakość

Szkoleniowiec Pogoni został zapytany, kiedy do swojej najwyższej formy może wrócić Kamil Grosicki.

- Grosicki nie brał udziału w przygotowaniach do sezonu z naszym zespołem, miał dłuższą przerwę od regularnej gry. To trzeba wziąć pod uwagę. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy będzie w swojej stuprocentowej formie, ale robi postępy, pracuje ciężko, ambicjonalnie podchodzi do swojej pracy. Chciałby bardzo wrócić do reprezentacji Polski - podkreśla Runjaić. - Moim zdaniem ma jakość, by jeszcze grać w kadrze. On wie, że powrót do optymalnej formy to w jego przypadku pewien proces, ale przygotowujemy go tak, by cały czas robił te postępy.

Runjaić odniósł się też do osoby Brazylijczyka Jeana Carlosa Silvy, czyli byłego pomocnika Wisły Kraków. Opuścił on ekipę "Białej Gwiazdy" po poprzednim sezonie i przeniósł się do Szczecina. Teraz, w spotkaniu z byłym klubem, błysnął golem. - Jean Carlos to bardzo fajny zawodnik, mogący grać zarówno na skrzydle, jak i na środku. Ma jeszcze przed sobą sporo lat kariery i chcemy wydobyć z niego jego potencjał. On daje z siebie wszystko, nie kalkuluje, nie oszczędza się. Cieszę się, że jest z nami.