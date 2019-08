Korona - Pogoń. "Portowcy" bez Ikera Guarrotxeny

Bez Ikera Guarrotxeny wyruszyła Pogoń Szczecin w długą podróż do Kielc na mecz z Koroną kończący piątą kolejkę PKO Ekstraklasy. Celem są kolejne punkty umacniające zespół w czołówce ligowej.

Już w sobotę wicelider ekstraklasy Pogoń po porannym treningu na własnym stadionie wyjechała do Kielc na mecz z Koroną. Tak szybko, bo klubowi nie udało się kupić biletów lotniczych na niedzielę. Toteż zespół ze Szczecina pojechał do Kielc autokarem (z noclegiem w środku drogi). Dzięki temu w niedzielę "Portowcy" odbędą trening w Kielcach, by jak najlepiej przygotować się do poniedziałkowego spotkania.

- Nie zagramy w nim w tym składzie, co z Wisłą Kraków, bo brakuje nam Ikera. Hiszpan w weekend jedzie do domu, we wtorek, mam nadzieję, dołączy do naszych treningów. Do tego czasu powinna dotrzeć maska na twarz, w której będzie ćwiczył i grał - wyjaśnił trener Kosta Runjaic.

Bask w ostatnim meczu z Wisłą (1-0) doznał kontuzji kości jarzmowej i jeszcze przed jego zakończeniem trafił do szpitala. Dołączył do już sporej grupy kontuzjowanych graczy ekipy Runjaica. W tym gronie są już Mariusz Malec, Adam Frączczak i Kamil Drygas.

Toteż w 20-osobowej kadrze, która wsiadła do autokaru do Kielc, znaleźli się dwaj młodzi debiutanci, pomocnicy Marcel Wędrychowski (17 lat) i Kacper Smoliński (18). Raczej mają niewielkie szanse na wyjście na boisko. Niemal pewne, że od pierwszego gwizdka ponownie w Pogoni będzie grało dwóch innych młodzieżowców - Sebastian Kowalczyk i Marcin Listkowski.

Pojedynek w Kielcach będzie kolejną konfrontacją dwóch niemieckich szkoleniowców Gino Lettieriego i Runjaica. Szkoleniowiec ze Szczecina przyznał kiedyś, że Lettieri był jedną z pierwszych osób, do których zadzwonił po przyjęciu posady w Pogoni, by porozmawiać o specyfice polskiej ligi. Do tej pory ma spory szacunek dla trenera Korony" - powiedział Runjaic.

- Odkąd Gino jest w Kielcach, wykonał dobra pracę. Dużo wyciągnął z tej drużyny - dodał i zaznaczył, że Korona jest nieprzyjemnym rywalem.

W poprzednim sezonie oba mecze Pogoni z Koroną kończyły się remisami 1-1. - Teraz my też chcemy być nieprzyjemni dla nich i wywieźć z Kielc punkty - zadeklarował szkoleniowiec Portowców.

Dotychczasowe wyniki 5. kolejki wskazują, że jakiekolwiek zdobycze punktowe Pogoni umocnią szczecinian przynajmniej na drugim miejscu tabeli. Natomiast powrót na pozycję lidera da szczecinianom wygrana różnicą minimum dwóch bramek.

- Po dotychczasowych meczach jesteśmy w dobrym położeniu, ale to dopiero początek długiego sezonu. Nie ma co popadać w hurraoptymizm - tonował nastroje kibiców Runjaic, który w minionym tygodniu odebrał nagrodę najlepszego szkoleniowca ekstraklasy w lipcu, gdy jego zespół wygrał z Legią w Warszawie (2-1) i Arką Gdynia u siebie (2-0).

Mecz Korona Kielce - Pogoń Szczecin rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18.

