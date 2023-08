Kompromitacja na całego. Polski klub pobił fatalny rekord wszech czasów

Rezultat 0:4, jaki padł do przerwy po katastrofalnych błędach portowców i ich młodego bramkarza Bartosza Klebaniuka, to najgorszy wynik polskiej drużyny w pucharach uzyskany w pierwszej połowie od 22 lat. Od klęski Legii Warszawa z Valencia CF w 2001 roku. Wtedy legioności zostali rozniesieni 1:6, a do przerwy mieliśmy wynik 0:4.