83-krotny reprezentant Polski występował chociażby w Premier League czy francuskiej Ligue 1. "Grosik" widział więc w piłce wiele i jeśli kogoś chwali, to jest to rzeczywisty powód do dumy.

Pogoń Szczecin. Kogo Kamil Grosicki nazywa "Maestro"?

Po ostatnim meczu z Piastem Gliwce miłe słowa od Kamila Grosickiego usłyszał nowy nabytek Pogoni, ormiański pomocnik Wahan Biczakczjan. Skrzydłowy zwrócił się do niego per "Maestro". "Grosik" docenił udany debiut pomocnika, który chwilę po wejściu na boisko w swoim premierowym meczu w Ekstraklasie podwyższył wynik spotkania na 2-0.

Jak widać w opublikowanych przez Pogoń kulisach spotkania, Kamil Grosicki z uznaniem przytula Biczakczjana i gratuluje mu strzeleckiego nosa. Poza bramką z Piastem, Ormianin ustrzelił także trzy gole w czterech spotkaniach sparingowych.

Wahan Biczakczjan został ściągnięty przez Pogoń jako odpowiedź na sprzedaż Kacpra Kozłowskiego. 22-letni pomocnik był jedną z gwiazd ligi słowackiej, a "Portowcy", ściągając go do Szczecina, pobili swój własny rekord transferowy.

