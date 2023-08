Klub z Ekstraklasy straci trenera? Zaskakujące doniesienia mediów

Wielu kibiców pamięta dobrze czasy, gdy Rosenborg regularnie występował w Lidze Mistrzów i był solidnym europejskim średniakiem. Jeszcze w 2020 roku klub będący rekordzistą ligi norweskiej po raz kolejny triumfował w mistrzostwach kraju, ale w dwóch następnych latach było już gorzej - drużyna z Trondheim zajmowała kolejno piąte i trzecie miejsce. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się obecnie - słynny klub jest na dopiero dziewiątej pozycji w trwających rozgrywkach i po 2/3 sezonu traci blisko 20 punktów do prowadzącego Bodø/Glimt.