Oficjalna prezentacja odbyła się w czwartkowe popołudnie podczas przedsezonowego wydarzenia na stadionie. Klub zorganizował otwarty trening, na który wejść mogło 999 kibiców. Tuż przed wybiegnięciem piłkarzy na murawę, na stadionowym telebimie wyświetlony został efektowny film promujący nowe trykoty.

Pogoń Szczecin zagra w pasiakach

W przypadku domowych strojów klub postawił na sprawdzoną klasykę. To pasiaki, do których większość szczecińskich kibiców czuje ogromny sentyment. Granatowo-bordowe pasy są dodatkowo wzbogacone przez napisy "1948", nawiązujące do roku powstania Pogoni. Pierwsze reakcje fanów Portowców były bardzo pozytywne. Potwierdza to też fakt, że do klubowego fanshopu tuż po oficjalnej prezentacji ustawiła się kolejka chętnych.

Stroje wyjazdowe to z kolei powiew świeżości. W tym roku klub zdecydował się na złote komplety z motywem stoczniowym. Jak tłumaczą projektanci, to nawiązanie do mieniących się w słońcu dźwigów portowych, ale także wyraz mistrzowskich ambicji Pogoni.

Na debiut nowych koszulek kibice nie będą musieli czekać zbyt długo. Już w następny czwartek Portowcy zagrają u siebie z NK Osijek w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Jakub Żelepień