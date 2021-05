Akademia Pogoni Szczecin to wielka organizacja, która jest podzielona na kilka mniejszych. Perłą w koronie są drużyny występujące w Centralnej Lidze Juniorów - tej dla nieco starszych i tej dla nieco młodszych. Zanim jednak zawodnik osiągnie wiek umożliwiający mu rywalizację na tym poziomie, musi minąć trochę czasu. Pogoń chce, aby ten czas utalentowani piłkarze spędzali pod okiem szczecińkich trenerów i uczyli się futbolowego rzemiosła w zgodzie z filozofią Dumy Pomorza

W tym celu przed pięcioma laty powołano do życia Pogoń Szczecin Football Schools. To szkółka dla najmłodszych, a co istotne - mieści się nie tylko w Szczecinie, ale również w dziewięciu innych miejscowościach w regionie. Klub podpisał także umowę o współpracę z kilkoma zachodniopomorskimi przedszkolami. Wszystko po to, aby nie przeoczyć żadnego piłkarskiego brylancika.

Pogoń organizuje także otwarte treningi, na które przyjść może każdy chętny. Taki odbywa się właśnie teraz - w ostatni weekend maja. Najmłodsze dozwolone roczniki to 2019. Dwulatki, które jeszcze niewyraźnie mówią i niepewnie chodzą, już mogą uczyć się kopania piłki. Co ciekawe - równie miło, co chłopcy, widziane są też dziewczynki.

Jakub Żelepień