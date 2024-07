Pogoń Szczecin to klub z długą, ale i burzliwą historią. Drużyna założona została w 1948 roku i na przestrzeni kolejnych sezonów notowała liczne spadki i awanse. Po drodze przydarzyła się też istna odbudowa struktur, i to od poziomu IV ligi. Obecnie "Portowcy" są natomiast liczącą się siłą w polskim futbolu. Przez trzy sezony z rzędu reprezentowali Ekstraklasę w europejskich pucharach. Tym razem zabrakło ich na arenie międzynarodowej, ale nadal należy rozpatrywać ich w kontekście czołowych lokat.

Ta szczecińska hossa przypadła na kadencję prezesa Jarosława Mroczka. Biznesmen przejął klub w 2011 roku i wprowadził go do Ekstraklasy. Na stanowisku pozostaje do dziś. Jak sam często powtarza - jest nie tylko sternikiem, ale i kibicem Pogoni. W młodości grał nawet w juniorskich drużynach.