Od kilku lat w Pogoni sprawdza się pewien schemat. Kosta Runjaic rozmawia o przyszłości zimą, podczas przygotowań do drugiej rundy. Tym razem negocjacje odbyły się w Turcji. 20 stycznia w czwartek zespół dostał dzień wolny. Piłkarze mogli wykorzystać go na regenerację, odpoczynek, rozrywkę lub dodatkowy trening. Kosta Runjaic w tym czasie spotkał się natomiast z Jarosławem Mroczkiem i Dariuszem Adamczukiem.

Pogoń Szczecin. Do dalej z Kostą Runjaicem?

Rozmowy, jak zapewniał sam prezes, były owocne i przebiegały w dobrej atmosferze. Kwestie finansowe nie są problemem - na tym polu panowie są w stanie szybko dojść do porozumienia. Obie strony zdają sobie jednak sprawę z tego, że w nowym sezonie Pogoń wejdzie w inną piłkarską rzeczywistość. Zakończy się budowa długo wyczekiwanego stadionu, dzięki czemu na obiekcie będzie mogło pojawić się ponad 20 tysięcy osób. Ukończone zostaną także budynki Akademii. Szkolenie młodych piłkarzy stanie się więc jeszcze lepsze - a już jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Artur Wichniarek: Musimy wywołać rywalizację w reprezentacji. WIDEO INTERIA.TV

Pogoń, zajmując na półmetku sezonu pozycję wicelidera, udowadnia, że wchodzi do czołówki polskiej ligi. Trzecie miejsce na koniec zeszłego sezonu nie było dziełem przypadku. Teraz oczekiwania względem "Portowców" - którzy przez lata byli synonimem wegetacji w Ekstraklasie - rosną. Nikogo w Szczecinie nie zadowoli miejsce w pierwszej dziesiątce czy piątce. Zespół, który został skompletowany w Szczecinie, z jednej strony umożliwia, ale z drugiej wręcz obliguje do walki o najwyższe cele.

Kosta Runjaic to człowiek, który myśli długofalowo. Dla niego sprawą najważniejszą nie jest to, jak osiągnąć sukces, lecz jak nim później zarządzać. Uwielbia powoływać się na przykład Kaiserslautern, które po wygraniu ligi niemieckiej nie potrafiło tego spożytkować i na skutek złych decyzji zarządu, osuwało się w hierarchii, aż w końcu wylądowało w trzeciej lidze. Runjaic nie chce sukcesu na glinianych nogach.

Pogoń Szczecin. Kosta Runjaic przekonywany przez kibiców

W zeszłym tygodniu kibice Pogoni Szczecin wywiesili na stadionie transparent z napisem: "Kosta! Tutaj tworzysz historię". Fani "Portowców" doskonale zdają sobie sprawę z tego, że harmonijny rozwój klubu w ostatnich latach jest w dużej mierze zasługą Niemca. To on pokazał zarządowi, że na niektóre kwestie można spojrzeć inaczej. To on lobbował za podnoszeniem jakości kadry i dążeniem do uzyskania dwóch równorzędnych jedenastek. To wreszcie on nauczył zawodników inteligencji boiskowej. Ci, którzy mieli okazję współpracować z Runjaicem, mówią, że ten szkoleniowiec potrafi zwrócić uwagę na drobne rzeczy, które jednak robią różnicę.

Dobra praca Niemca w Szczecinie nie przechodzi jednak bez echa w Polsce czy Europie. Podczas wspominanego już obozu w Turcji Runjaic rozmawiał także między innymi z przedstawicielami greckiej federacji. Reprezentacja tego kraju szuka trenera, a Runjaic był jednym z kandydatów. Grecy chcieli, aby Niemiec zaczął pracę już od lutego - na to jednak szkoleniowiec Pogoni nie zamierzał się zgodzić. Kto wie - być może gdyby oferta miała obowiązywać od lipca, Niemiec spojrzałby na nią przychylniej?

W każdym razie kibicom pozostaje cierpliwie czekać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja powinna zostać ogłoszona publicznie w połowie lub pod koniec lutego.

Jakub Żelepień, Interia