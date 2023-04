Kibice w Ekstraklasie mogą się zdziwić. Klub szykuje niespodziankę

Pogoń Szczecin szykuje się do obchodów 75. rocznicy powstania klubu. Okrągłe urodziny wypadną w piątek 21 kwietnia. Dzień później "Portowcy" zmierzą się natomiast przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Właśnie tego dnia piłkarze wybiegną na murawę w wyjątkowych koszulkach, nawiązujących do historii klubu. Specjalne trykoty trafią także do klubowego sklepu, w którym kupić je będą mogli kibice.