Pomysł narodził się jeszcze w czerwcu, kiedy rozpoczęła się przebudowa tak zwanego Międzyodrza. Zgodnie z planem inwestycji, w okolicach brzegu Odry miało powstać nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym. - Rondo Portowców ma na celu upamiętnienie zarówno pracowników portu, jak i naszej drużyny. Obie te grupy są niezwykle ważne dla Szczecina - tłumaczy w rozmowie z Interią Maciej Kasprzyk, prezes Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy".

Na początku wakacji sympatycy Pogoni rozpoczęli zbiórkę podpisów. - Odbywało się to dwutorowo: poprzez zbiórkę podpisów na liście papierowej i petycję w internecie. Łącznie mamy około półtora tysiąca parafek, a wciąż spływają do nas kolejne - mówi Kasprzyk.

Pogoń Szczecin. Kibice walczą o nazwę ronda

Latem kibice przygotowali oficjalny wniosek, który złożyli do szczecińskiej Rady Miasta. Wówczas widniało na niej tysiąc podpisów. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności pozytywnie zaopiniowała pomysł. Radni podjęli również inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. To oznacza, że projektem zajmą się najprawdopodobniej podczas listopadowej sesji Rady Miasta. - Mamy nadzieję, że będzie to już tylko formalność. Doniesiemy jeszcze kilkaset podpisów, żeby nikt nie miał wątpliwości - deklaruje prezes stowarzyszenia.

Jeśli kibice dopną swego, rondo w ciągu ulicy Energetyków będzie kolejnym miejscem w Szczecinie związanym ściśle z Pogonią. Kilka lat temu dotychczasowa Szosa Poznańska zmieniła nazwę na ulicę Floriana Krygiera (najdłuższą w mieście). Fani chcieli też, aby plac Pawła Adamowicza przemienić w plac Dumy Pomorza. Projekt nie został ostatecznie zaakceptowany.

Kibice nie zamierzają się jednak poddawać i zapowiadają kolejne inicjatywy. - Jesteśmy dużą grupą społeczną. Kształtowaliśmy i wciąż będziemy kształtować otoczenie w sposób właściwy i nam odpowiadający. Planów jest sporo i na pewno będziecie się o nich powoli dowiadywać - zapowiada Maciej Kasprzyk.

Pogoń Szczecin. Fani chcą stworzyć aplikację mobilną

Jednym z ciekawszych pomysłów jest stworzenie wirtualnego muzeum klubowego, wraz z aplikacją mobilną. Kibice chcieliby, aby projekt został sfinansowany ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. To pula środków, która co roku jest wydawana na inicjatywy mieszkańców, wybrane w internetowym głosowaniu.

- Będzie to platforma internetowa. Powiążemy ją z muralami, które powstaną w całym mieście. Na każdym z nich będzie kod QR. Po jego zeskanowaniu, użytkownik będzie przenoszony na specjalną podstronę z informacjami o człowieku czy drużynie, które przedstawia mural. Będziemy chcieli również nazwać każdy z 23 szczecińskich Orlików imieniem jednego z naszych sportowców. Tam też przygotujemy biogramy patronów - wyjaśnia Kasprzyk.

Przed rokiem kibice wygrali głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Miasto sfinansuje więc budowę pomnika Floriana Krygiera przed powstającym stadionem Pogoni. Termin oddania obiektu to drugi kwartał przyszłego roku.

Jakub Żelepień