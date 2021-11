Fani "Portowców" chcieliby, aby powstało Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin. - W dalszej przyszłości można będzie przekształcić je w wirtualne muzeum szczecińskiego sportu. Poprzez kody QR umiejscowione w różnych częściach miasta mieszkańcy będą mogli w łatwy sposób ze swojego urządzenia przeczytać i dowiedzieć się więcej o danej postaci czy wydarzeniu historycznym - mówi w rozmowie z Interią Daniel Trzepacz, lider projektu.

Pogoń Szczecin. Kibice chcą stworzyć wirtualne muzeum

Kibice wierzą, że połącznie w jednym projekcie świata wirtualnego i realnego zachęci szczecinian do oddawania głosów. Kody QR miałyby bowiem być wkomponowane w murale, które powstałyby również w ramach środków z SBO. - Nie jest to łatwa sprawa, bo już zgłaszając projekt, musieliśmy wyznaczyć miejsca, w których miałyby one powstać. Mają to być malunki wielkoformatowe i niezbędne były zgody instytucji, do których dane ściany należą - tłumaczy Trzepacz.

To nie koniec - kibice chcą przy okazji umieścić pamiątkowe tablice na każdym z 23 szczecińskich boisk typu Orlik. - Ich patronami mają zostać ikony Pogoni Szczecin. Kto dokładnie? Myślę, że tu w przypadku zwycięstwa w SBO rozstrzygać będziemy wspólnie z całą rzeszą kibiców, ale ja nie wyobrażam sobie aby swoich Orlików nie miały takie postaci jak Marian Kielec, Marek Leśniak czy Marek Ostrowski. To oczywiście jedynie przykłady. Na tablicach także znajdą się kody QR - uzupełnia Daniel Trzepacz.

Głosowanie w SBO rozpoczęło się w zeszły wtorek i potrwa jeszcze przez tydzień. Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Jakub Żelepień, Interia