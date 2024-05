Pogoń Szczecin to klub z długimi tradycjami. W Ekstraklasie "Portowcy" rozegrali już ponad 50 sezonów, a jednak ani razu nie zdołali zdobyć mistrzostwa . Bywali trzeci, bywali drudzy, ale nigdy nie sięgnęli po najważniejszy laur. Podobnie ma się sprawa z Pucharem Polski - do tej pory cztery razy wystąpili w finale. Zawsze przegrywali.

Najbliżej szczęścia byli w ubiegły czwartek. Aż do dziewiątej minuty doliczonego czasu gry prowadzili 1:0 z I-ligową Wisłą Kraków . W ostatniej akcji meczu stracili jednak bramkę na 1:1. W dogrywce "Biała Gwiazda" trafiła po raz drugi i zabrała trofeum pod Wawel . Pogoni pozostało poczucie ogromnego rozczarowania.

Kibice Pogoni Szczecin zgotowali specjalne powitanie piłkarzom

Jeszcze zanim sędzia zagwizdał po raz pierwszy, na płocie trybun zawisł wymowny transparent. Dwa słowa wystarczyły, aby kibice przekazali to, co najważniejsze. "Wstyd k***a" - taki napis bił piłkarzom po oczach. Na tym jednak nie koniec. W pewnym momencie na murawę poleciały... pampersy. To kolejny czytelny sygnał dla drużyny.