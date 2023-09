Katastrofa Pogoni Szczecin. Cofnęli się o sześć lat, totalny chaos

Przed rokiem kibice Pogoni bali się, że czekać ich będzie trudny sezon przejściowy. Zakończyła się blisko pięcioletnia kadencja Kosty Runjaica, który odszedł do Legii Warszawa, a miejsce Niemca w Szczecinie zajął Jens Gustafsson. Z perturbacjami, ale kampanię 2022/2023 udało się "Portowcom" zakończyć na czwartym miejscu w tabeli, które oznaczało grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wiosną wyglądało nawet na to, że drużyna łapie wiatr w żagle i zmierza w dobrym kierunku.