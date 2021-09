Kapitalne wieści. Kapitan wrócił do treningu!

Po raz ostatni środkowy pomocnik zagrał 1 sierpnia w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Warcie Poznań. Później nabawił się urazu kolana i musiał pauzować. Po serii badań okazało się, że niezbędny jest zabieg. W Szczecinie przeszedł artroskopię, a potem udał się na rehabilitację do Krakowa.

Pogoń Szczecin. Kapitan znów w treningu

Teraz Dąbrowski znów jest w Szczecinie i dostał od lekarzy pozwolenie na powrót do treningów. Dziś po raz pierwszy wybiegł na boisko wraz z kolegami z drużyny. To jednak nie koniec dobrych wieści płynących ze Szczecina. Do zdrowia wraca także Maciej Żurawski, który w ostatnich tygodniach zmagał się z urazem pleców.

Reklama

Sztab szkoleniowy nie podjął jeszcze decyzji, czy Dąbrowski zagra w poniedziałkowym spotkaniu z Radomiakiem Radom. Ostatnio zastępował go Kamil Drygas, który dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków. Jest autorem trzech goli (wszystkie z rzutów karnych) i prowadzi w klasyfikacji strzelców w szczecińskim klubie.

Jakub Żelepień