"Niedzielny trening bokserski z Trenerem Karolem" - czytamy w podpisie pod zdjęciem. Zajęcia odbyły się w klubie BKS Skorpion Szczecin. Poprowadził je Karol Chabros, były szkoleniowiec polskiej kadry.



Czy Kamil Grosicki zamierza zmienić dyscyplinę sportu? Nic tego póki co nie zapowiada. W komentarzach internautów aż roi się jednak od zachęt, a nawet żądań kierowanych do piłkarza. Kibice mają nadzieję zobaczyć "Grosika" w klatce MMA.

Tymczasem 33-letni zawodnik przygotowuje się do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. W najbliższy czwartek wylatuje na obóz przygotowawczy do tureckiego Belek.

Reklama

"Portowcy" walczą w bieżącym sezonie o tytuł mistrza Polski. Po 19 kolejkach mają tylko cztery punkty straty do liderującego Lecha Poznań.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Grosicki melduje się do reprezentacji. WIDEO INTERIA.TV

Grosicki nie ukrywa, że marzy mu się powrót do reprezentacji Polski. Niedawny selekcjoner, Paulo Sousa, nie korzystał z jego usług.



Kamil Grosicki: Dlaczego miałbym nie wrócić do reprezentacji?

- Wierzę, że jeśli będę w wysokiej formie, selekcjoner to dostrzeże. Ja z reprezentacji nie zrezygnowałem, jak będę w dobrej formie, to czemu mam do niej nie wrócić? - pytał zawodnik w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".



Do szczecińskiej ekipy "Grosik" dołączył ostatniego lata. W rundzie jesiennej rozegrał dla "Portowców" w sumie 13 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Instagram Post

UKi