Kamil Grosicki wysłał jasny sygnał. Wypalił prosto z mostu. "Ktoś to zobaczy"

Ekstraklasa. Kamil Grosicki znowu błyszczał

Bardzo dobry mecz rozegrał Grosicki, który do trafienia dorzucił asystę. 34-letni skrzydłowy od początku sezonu strzelił już 11 bramek w Ekstraklasie i zaliczył pięć podań otwierających kolegom drogę do bramki.

Kapitalna dyspozycja skrzydłowego Pogoni rodzi pytania o to, czy Grosicki nie powinien wrócić do reprezentacji Polski. Doświadczony zawodnik nie otrzymał powołania na marcowe zgrupowanie kadry, ale nie traci nadziei w to, że w końcu znajdzie uznanie w oczach Fernando Santosa. Powiedział to zresztą otwarcie po meczu ze Stalą. - Muszę do końca sezonu grać tak jak dzisiaj i wydaje mi się, że ktoś to zobaczy. Czuję, że dam tej reprezentacji jeszcze dużo - stwierdził na antenie Canal+ Sport.