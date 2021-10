Kozłowski uchodzi za "złote dziecko" polskiego futbolu. To olbrzymi talent, który z dobrej strony pokazał się w reprezentacji Paulo Sousy, stając się najmłodszym piłkarzem w historii mistrzostw Europy. W Ekstraklasie debiutował już w wieku 15 lat.

Ofensywny pomocnik w ostatnim czasie imponuje formą. Zdobył dwie bramki w trzech ostatnich ligowych grach i ponownie znalazł się w gronie powołanych na reprezentacyjne mecze.



Media rozpisują się też o skautach europejskich klubów, którzy przyglądają się zawodnikowi Pogoni Szczecin. 17-latek jest pod lupą m.in. AC Milan, czy Liverpoolu FC.



Kacper Kozłowski. Nazwisko Juergena Kloppa nie robi na nim wrażenia

W rozmowie z "Super Expressem" Kozłowski został zapytany o to, czy nazwisko trenera Juergena Kloppa działa na jego wyobraźnię.



- Może na kogoś działa, ale na mnie za bardzo wrażenia nie robi. Wiem, że mogę pracować jeszcze z lepszymi trenerami i zawodnikami - odpowiedział Kozłowski.



To o tyle zaskakujące, że Klopp od lat uchodzi za jednego z największych fachowców na świecie. To on pomógł rozwinąć się za granicą Robertowi Lewandowskiemu, zdobywając z Borussią Dortmund dwa mistrzostwa Niemiec i awansując do finału Ligi Mistrzów. Z Liverpoolem także zdobył krajowy tytuł, a także triumfował w Champions League.

Zdjęcie Kacper Kozłowski podczas zgrupowania reprezentacji Polski / Łukasz Grochala / Newspix

WG