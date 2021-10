Szczecińska Pogoń pokonała beniaminka aż 4-1 i w tabeli Ekstraklasy jest w ścisłej czołówce. Zajmuje trzecie miejsce, z tylko dwoma punktami straty do świetnie prezentującego się Lecha Poznań, który też strzelił rywalom cztery gole. Nikt nie ma wątpliwości, że Pogoń to polski top ligowy, a dzieje się tak także dzięki Kacprowi Kozłowskiemu.



Kacper Kozłowski pod okiem AC Milan

Pytanie jak długo, młody piłkarz budzi ogromne zainteresowanie i to bardzo wielu klubów Europy z Niemiec, Włoch czy Anglii. Są wśród nich AC Milan, Juventus Turyn, Sampdoria Genua, RB Lipsk, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen czy Liverpool FC.

Jak informowaliśmy w weekend, angielski klub Liverpool FC chciałby pozyskać 17-letniego uczestnika Euro 2020 już zimą, ale musi wtedy przekonać Pogoń, by ta poważnie się osłabiła w decydującym momencie sezonu. Podobne plany ma jednak AC Milan, który wysłał obserwatora na mecz portowców z Górnikiem Łęczna.



Zdaniem włoskich mediów, transfer Polaka zapewne nastąpi zimą, pytanie jednak który z zainteresowanych wielkich klubów okaże się najskuteczniejszy w walce o tego zawodnika. Gracz Pogoni wyceniany jest na rynku na 5 mln euro, ale nikt nie ma wątpliwości, że dałoby się za niego uzyskać nawet więcej. We Włoszech mówi się o nim, że to potencjał na wielką karierę.



Kacper Kozłowski to wychowanek Pogoni Szczecin. Debiutował w Ekstraklasie w maju 2018 roku. W marcu debiutował w polskiej reprezentacji w meczu z Andorą. Potem Paulo Sousa zabrał go na Euro 2020 i wystawił w meczach z Hiszpanią i Szwecją.