Kapitan reprezentacji Polski został poproszony o ocenę 18-letniego pomocnika, który przebojem wdarł się do polskiej ligi. Napastnik Bayernu Monachium przyznał, że młodszy kolega ma dużo talentu, ale przed nim wciąż wiele pracy, jeśli marzy o najlepszych klubach świata. - Samo bycie w ekstraklasie nie wystarcza. Za granicą nie można grać fenomenalnie raz na pięć meczów. Trzeba od początku prezentować wysoką jakość. Bo jak ty jej nie pokażesz, to na twoje miejsce są tysiące innych. Nie ma dużo czasu na adaptację - tłumaczył jednokrotny triumfator Ligi Mistrzów.

Pogoń Szczecin. Kacper Kozłowski posłuchał rady Roberta Lewandowskiego?

Wygląda na to, że Kacper Kozłowski wziął sobie do serca rady najlepszego polskiego piłkarza. Jest bowiem w tej chwili na czele klasyfikacji kanadyjskiej w zespole Pogoni Szczecin, ex aequo z Luką Zahoviciem. Na jego pięciopunktowy dorobek składają się dwa gole i trzy asysty.

W całym poprzednim sezonie reprezentant Polski zdobył łącznie cztery punkty w kanadyjce - za jedną bramkę i trzy decydujące podania. Już teraz widać więc duży postęp. - Kolejne dwa lub trzy lata mogą być dla niego kluczowe. A wybór, gdzie iść, powinien należeć do niego, a nie do podpowiadaczy - radził Robert Lewandowski.

Jakub Żelepień, Interia