"Portowcy" zabezpieczyli współpracę ze swoimi kluczowymi piłkarzami. Szkielet drużyny - Dante Stipica, Benedikt Zech i Damian Dąbrowski - ma przedłużone kontrakty. Klub pożegnał więc ryzyko utraty któregokolwiek z nich za darmo lub za znacznie zaniżoną cenę.

Pogoń Szczecin. Klub przedłużył kontrakty z gwiazdorami

Jako pierwszy z wspomnianej trójki swoją umowę prolongował Damian Dąbrowski. Pomocnik porozumiał się z klubem w czerwcu i złożył podpis pod dokumentem obowiązującym do końca sezonu 2023/2024. Gdyby tego nie zrobił, 1 lipca 2022 roku stałby się wolnym agentem i mógłby opuścić Pogoń za darmo. Byłby to dla "Portowców" ogromny cios, bo Dąbrowski to nie tylko kapitan zespołu, ale i jeden z najlepszych defensywnych pomocników w Polsce.

W październiku umowę przedłużył z kolei ulubieniec szczecińskiej publiczności, Dante Stipica. Chorwacki bramkarz, po znakomitym zeszłym sezonie, nie narzekał na brak zagranicznych ofert. Zainteresowanie nim przejawiał nawet jeden z klubów włoskiej Serie A. Pogoń zareagowała jednak w porę i zaproponowała swojej gwieździe wieloletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Stipica przystał na propozycję, uszczęśliwiając tym samym fanów klubu.

Najdłużej w niepewności trzymał klub Benedikt Zech. Austriacki stoper - podobnie jak Stipica - wybija się ponad ekstraklasową przeciętność. Nie jest więc zaskoczeniem, że chrapkę na jego usługi miały zespoły z silniejszych lig. Negocjacje pomiędzy obrońcą a Pogonią trwały długo, ale ostatecznie 24 grudnia biuro prasowe ogłosiło kibicom szczęśliwą wiadomość. "Profesor" - jak jest nazywany w Szczecinie - przedłużył umowę aż do 30 czerwca 2025 roku.

Teraz klubowi pozostaje jeszcze jedno zadanie. Podczas obozu w Turcji włodarze Pogoni będą mianowicie negocjować przedłużenie umowy z trenerem Kostą Runjaicem. Kontrakt Niemca wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Jakub Żelepień, Interia