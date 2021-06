Ich koszulki w końcu przestaną świecić pustkami. Klub długo na to czekał

Jak dowiedziała się Interia, w końcu ma się to zmienić. Klub znalazł nowego sponsora. Co jednak ciekawe, jego logo ma pojawić się na koszulkach piłkarzy jedynie w czterech meczach nowego sezonu. To krótkotrwała promocja, skoncentrowana przede wszystkim na europejskich pucharach. Klub oficjalnie ogłosi to 16 lipca, podczas prezentacji nowych koszulek.

Równocześnie klub wciąż szuka długofalowego partnera. Prezes Pogoni Jarosław Mroczek odbył już wiele spotkań, jednak wciąż nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. - To wynika z ogólnych problemów gospodarczych, które pojawiły się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa. Świat żyje w ciągłej atmosferze niepewności. Niewiele podmiotów jest gotowych na to, aby rozmawiać o rozpoczęciu współpracy, która nas interesuje - tłumaczył w rozmowie z Interią.

Po niespodziewanym - tak przynajmniej przedstawiają to włodarze klubu - rozstaniu z Grupą Azoty, Pogoń zmieniła podejście do kwestii sponsoringu sportowego. Duma Pomorza nie chce już opierać się na jednym podmiocie - nawet tak wielkim, jak koncern chemiczny. Szczeciński klub dąży do dywersyfikacji źródeł przychodu.

Jakub Żelepień