Gwiazdor zostaje w Polsce na dłużej. Kibice klubu Ekstraklasy mają powody do radości

Poprzedni kontrakt wygasał w 2024 roku. Działacze Portowców pracowali jednak już od jakiegoś czasu nad tym, aby przedłużyć współpracę z Chorwatem. Jak zapewnia trener Kosta Runjaic, jest ona korzystna dla obu stron. - My dostaliśmy świetnego zawodnika, a Dante mógł odbudować się po nieudanej przygodzie w Bułgarii - powiedział Niemiec.

Pogoń Szczecin. Dante Stipica na dłużej w klubie

Chorwacki golkiper bardzo szybko poczuł się w Szczecinie jak w domu. Już po kilku miesiącach zaczął rozmawiać po polsku. Do stolicy Pomorza Zachodniego ściągnął także żonę i córkę. - Jestem szczęśliwy z tej decyzji. To wielki krok dla mnie i całej rodziny. Poczułem, że Pogoń to mój dom i chcę tutaj zostać, aby spełniać cele sportowe i osobiste - zapewnia Stipica.

- Już od naszej pierwszej wspólnej kawy w Splicie poczuliśmy, że jest między nami chemia. Dante to nie tylko wspaniały zawodnik, ale również bardzo dobry człowiek i lider w szatni - dodaje Runjaic.

Dante Stipica jest w zespole Pogoni od 1 lipca 2019 roku. W zeszłym sezonie został wybrany najlepszym bramkarzem ligi. Zachował także najwięcej czystych kont - 17.