Gwiazdor zostaje na dłużej w Ekstraklasie. Taka wiadomość tuż przed meczem pucharowym!

W ostatnich tygodniach wokół Grosickiego pojawiało się wiele plotek. Zgodnie z nimi, piłkarz miał być kuszony przez kilka klubów amerykańskiej MLS. Agent zawodnika sugerował zresztą, że jego klient ma chrapkę na jeszcze jeden wyjazd zagraniczny w karierze . Wydawało się więc, że Grosicki wcale nie musi zakończyć przygody z piłką w Szczecinie.

Reklama

Kamil Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią

W czwartek, na kilka godzin przed pucharowym meczem z KR Reyjkavik, Pogoń Szczecin ucięła jednak spekulacje, ogłaszając, że Kamil Grosicki podpisał z klubem nowy kontrakt. Wiąże on piłkarza z klubem na kolejne dwa sezony, z możliwością przedłużenia współpracy o następne 12 miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Grosicki: Chciałbym się zadomowić w Pogoni. Wideo INTERIA.TV

- Wiemy, jak ważna dla Kamila jest Pogoń i jak ważny jest Kamil dla Pogoni. Razem z Kamilem ucinamy tym ruchem wszelkie spekulacje. On chce zakończyć karierę w swoim klubie - powiedział Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy "Dumy Pomorza.

- Dla mnie gra w Pogoni Szczecin to coś więcej niż występy na boisku i wielokrotnie to powtarzałem. To miasto i ten klub mają dla mnie szczególne miejsce w moim sercu. Chcę osiągnąć z Pogonią Szczecin historyczne wyniki i dać ludziom wiele radości, bo na to zasługują - dodał sam zawodnik.

W poprzednim sezonie Grosicki strzelił 9 goli i zanotował 7 asyst. Jako piłkarz Pogoni powrócił też do reprezentacji Polski, w której wystąpił w 3 spotkaniach pod wodzą Czesława Michniewicza.

Jakub Żelepień, Interia