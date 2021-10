Pogoń wyszła na prowadzenie w 24. minucie. Autorem pierwszego gola był Maciej Żurawski. Dość szybko - bo po sześciu minutach - wyrównali jednak goście. Portowcy byli wyraźnie zirytowani faktem szybkiej utraty prowadzenie. Dążyli do tego, aby jeszcze przed przerwą zdobyć kolejną bramkę.

Kamil Grosicki strzela golu w meczu Pogoń - Jagiellonia

To stało się faktem w 41. Minucie. Kamil Grosicki dostał podanie od Luki Zahovicia i pokonał Xaviera Dziekońskiego. To pierwsze trafienie 83-krotnego reprezentanta Polski od czasu powrotu do Pogoni Szczecin. Ostatniego gola w granatowo-bordowych barwach Grosicki strzelił niemal dokładnie 16 lat temu - 28 października 2006 roku. Rywalem szczecinian było wówczas Zagłębie Lubin.

Niestety, kilka minut po strzeleniu gola Jagiellonii skrzydłowy musiał opuścić boisko. Podczas jednego ze starć nabawił się urazu. Jego miejsce zajął Rafał Kurzawa.

Jakub Żelepień