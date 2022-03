Sytuacja kadrowa "Portowców" nie jest najlepsza. Wciąż z kontuzjami nie uporali się dwaj stoperzy: Mariusz Malec i Benedikt Zech. To jednak nie koniec problemów, które trapią ekipę ze Szczecina. - Kamil Grosicki zachorował i nie jest jeszcze w stuprocentowej dyspozycji. Nie możemy również liczyć na Macieja Żurawskiego, który narzeka na problemy z plecami, w kadrze nie będzie też chorego Bartłomieja Mruka. Do tego od dłuższego czasu kontuzjowani są Gorgon i Smoliński - powiedział trener Kosta Runjaic.

Pogoń Szczecin. Kamil Grosicki nie zagra z Radomiakiem

Niemiecki szkoleniowiec rozwiał przy okazji wszelkie wątpliwości, mówiąc, że "Grosik" nie ma szans choćby na to, aby zasiąść na ławce rezerwowych. - Kamil nie trenował przez cały tydzień. Nie zrobilibyśmy mu nic dobrego, gdybyśmy posadzili go na ławce rezerwowych, nie możemy też podjąć takiej decyzji z medycznego punktu widzenia. Ja również w ostatnich dniach chorowałem, bolało mnie gardło. Taki mamy teraz okres w roku, takie rzeczy się zdarzają. Jeśli chodzi o kadrę meczową, będziemy brali pod uwagę jedynie w pełni zdrowych graczy - przyznał Runjaic.

To oznacza, że mająca ostatnio problemy ze skutecznością ofensywa Pogoni będzie musiała radzić sobie bez swojego kluczowego piłkarza . Na skrzydłach powinniśmy zobaczyć zatem dwóch z trójki Kucharczyk-Kurzawa-Carlos. Mniej prawdopodobnym wariantem jest wystawienie od pierwszej minuty Fornalczyka, co do którego Runjaic ma zastrzeżenia w kontekście jego dyscypliny taktycznej i pracy w defensywie.

Spotkanie Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom rozpocznie się w piątek o 20:30. Transmisję przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Relacja tekstowa w Interii.

Jakub Żelepień, Interia