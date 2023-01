Gwiazdor Ekstraklasy w końcu się wyleczył. Zapowiada powrót z przytupem!

W bieżącym sezonie przerwa od Ekstraklasy jest wyjątkowo długa. Zazwyczaj mecze były rozgrywane do grudnia, ale tym razem futbol klubowy musiał ustąpić miejsca reprezentacyjnemu już w połowie listopada. Wtedy zaczął się bowiem mundial w Katarze. Czołowe ligi europejskie powróciły do gry na przełomie grudnia i stycznia, ale polscy kibice musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości. Restart Ekstraklasy przewidziano bowiem dopiero na 27 stycznia.

Pogoń Szczecin powróci natomiast do gry dzień później - 28 stycznia w sobotę. Tego meczu nie może doczekać się nowy gwiazdor "Portowców", Pontus Almqvist. Szwed nie gra bowiem od 3,5 miesiąca. 15 października - w spotkaniu z Piastem Gliwice - nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca rundy jesiennej. 23-latek opuścił cztery kolejne spotkania i w tym czasie przechodził rehabilitację. - Sporo czasu minęło, od kiedy byłem na boisku. Teraz po obozie w Turcji czuję się świetnie. Na boisku z kolegami z drużyny po prostu cieszę się grą w piłkę. Czuję się bardzo dobrze i nie mogę doczekać się grania ligowego, bo tego nie robiłem już dawno. - Na początku, gdy wróciłem na murawę, było trudno. Nie było mnie przez trzy miesiące i to dało się odczuć. Teraz czuję, że wróciłem w stu procentach gotowy. Będzie bardzo przyjemnie móc znów zagrać - zapewniał napastnik w rozmowie z oficjalnym serwisem klubu.