Grosicki znów imponuje! Reprezentacja stoi otworem?

Doświadczony skrzydłowy ustalił wynik spotkania na 3-1. Piłkarz w swoim stylu ruszył lewym skrzydłem i uderzył po ziemi w kierunku bliższego słupka. Już w pierwszej połowie miał kilka dogodnych okazji na zdobycie bramki, ale tym razem zaszwankowała skuteczność.

Pogoń Szczecin: Kamil Grosicki zachwyca skutecznością

Mecz z Legią Warszawa był piątym kolejnym, w którym Grosicki wpisał się na listę strzelców. Po jednej bramce skrzydłowy zdobywał chronologicznie przeciwko: Górnikowi Łęczna, Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, Rakowowi Częstochowa i teraz Legii Warszawa.

33-latek ma na koncie 9 goli, co czyni go drugim najskuteczniejszym piłkarzem Pogoni. Więcej trafień ma tylko Luka Zahović, który po dublecie w niedzielę dobił do 10 bramek (choć niektóre źródła - na przykład Transfermarkt - zaliczają pierwsze trafienie jako samobój Mateusza Wieteski).

W rzeczonych pięciu ostatnich spotkaniach Grosicki dorzucił do goli także dwie asysty. Łącznie ma ich w tym sezonie ligowym sześć. Jeśli 84-krotny reprezentant Polski utrzyma taką formę, może być spokojny nie tylko o powołanie w czerwcu do kadry, ale być może także o grę w Lidze Narodów. Na jego korzyść działa dobre wzajemne zrozumienie z Robertem Lewandowskim, który w kadrze strzelił już 9 goli po podaniach "Grosika".

Jakub Żelepień, Interia