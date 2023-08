Urodzony w 1992 roku zawodnik debiutował w Aalesunds FK, drużynie z miasta, z którego pochodzi. Po wypełnieniu kontraktu przeszedł do Burnley i w sezonie 2014/2015 siedmiokrotnie wystąpił w Premier League, gdzie jednak wielkiej furory nie zrobił ani on, ani jego klub - Burnley zostało zdegradowane, a Ulvestad już w Championships jeszcze przez dwa kolejne lata występował najpierw w jego barwach, a następnie w Charlton Athletic. Norweg zdecydował się następnie na powrót do Skandynawii, choć tym razem nie do ojczyzny, a do Djurgårdens IF. Piłkarz próbował jeszcze swoich sił w chińskim Qingdao, a także tureckim Sivassporze. Teraz przyjdzie pora na Pogoń.